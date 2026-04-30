Olahraga » Liga Indonesia » Melawan Bhayangkara FC, Persib Baru Main Setelah Menit ke-26

Bhayangkara FC vs Persib Bandung di pekan ke-30 Super League. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung kembali ke puncak klasemen Super League setelah menang 4-2 dari Bhayangkara FC pada pekan ke-30, di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/4) malam.

Sempat tertinggal oleh gol tuan rumah yang dcetak oleh Bernard Henri Doumbia (menit ke-5) dan Moussa Sidibe (menit ke-25), Persib bangkir dan comeback.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut timnya mengawali pertandingan dengan aneka kesalahan.

Dia juga menyebut timnya baru bisa menyatu dengan pertandingan dan tampil lebih baik setelah tertinggal 0-2.

"Kami memasuki pertandingan dengan cara yang salah. Kami memainkan persis apa yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami memberi mereka banyak ruang untuk melakukan serangan balik," kata Hodak.

"Setelah tertinggal 0-2, kami mulai bangkit dan menciptakan tiga hingga empat peluang bersih. Saya rasa mereka tidak memiliki peluang apa pun kecuali gol-gol yang dianulir karena offside itu," ujarnya.

Kemenangan itu membawa Persib mengoleksi 69 poin, menggeser Borneo FC dari posisi teratas klasemen Super League.

