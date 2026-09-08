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Melawan Ekspektasi Publik, Purbaya Beberkan Tantangan Terberat Setahun Jadi Menkeu

Melawan Ekspektasi Publik, Purbaya Beberkan Tantangan Terberat Setahun Jadi Menkeu
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Wakil Ketua DPR RI Sari Juliati menyalami Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Paripurna DPR RI. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan melawan ekspektasi publik salah satu tantangan terberat selama setahun menjabat.

Purbaya menekankan tantangan pertama yang harus ia hadapi saat mulai menjabat yakn keharusan mengembalikan kepercayaan atau confidence masyarakat secepat mungkin.

Guna mencapai target tersebut, dia menerapkan pengetahuan makroekonomi yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy.

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Purbaya menjelaskan teori tersebut bekerja dengan cara membentuk ekspektasi masyarakat agar ekonomi benar-benar berjalan ke arah yang positif.

Dia mengakui langkah tersebut memaksanya untuk berbicara besar di hadapan publik, sehingga sempat dianggap sebagai sosok yang sombong.

"Itu bukan sombong, tetapi desain untuk membentuk ekspektasi ke depan ke arah yang positif," ujar Purbaya di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9).

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Menurut Purbaya, jika semua pihak berpikir ekonomi akan bagus, maka investor tidak akan takut berinvestasi dan masyarakat tidak ragu untuk berbelanja.

Sebaliknya, dia menilai ekonomi bisa benar-benar terpuruk, apabila masyarakat dan pengusaha merasa takut untuk melakukan ekspansi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan melawan ekspektasi publik salah satu tantangan terberat selama setahun menjabat.

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