Melawan Persija Jakarta, Persib Tanpa Ramon Tanque

jpnn.com - SAMARINDA - Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dalam duel pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 tanpa striker Ramon Tanque.

Cowok asing asal Brasil itu mengalami masalah kesehatan menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan dia sudah menyiapkan pengganti Ramon Tanque dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia itu.

Sejumlah penyerang, seperti Andrew Jung, Sergio Castel, dan Uilliam Barros jadi opsinya

"Semua pemain fit, kecuali Ramon. Ramon merasa sakit setelah pertandingan terakhir, jadi, kami tidak ingin mengambil risiko," kata Hodak.

Menurutnya, kondisi kesehatan pemain selalu dipantau oleh tim medis, dan pemain yang sudah mengemas delapan gol itu dipastikan siap untuk laga berikutnya melawan PSM Makassar.

"Pemain harus fit 100 persen, tetapi dia akan siap untuk pertandingan berikutnya. Selain dia, semua orang ada di sini dan mereka siap," tuturnya.

Total ada 23 pemain yang diboyong Bojan Hodak dalam perjalanannya ke Kalimantan Timur itu.