Melayat ke Rumah Duka Mozza, Ahmad Luthfi Akan Mengawal Penanganan Kasus Hingga Tuntas
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melayat ke kediaman almarhumah Mozza Axillia Gunarsa (18) di Bergas, Kabupaten Semarang, Minggu, 6 September 2026.
Dalam kunjungannya, Luthfi menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga korban.
Kedatangan orang nomor satu di Jawa Tengah itu sekaligus untuk menguatkan dan memberikan dukungan moral kepada orang tua dan seluruh keluarga yang ditinggalkan.
"Saya menyampaikan belasungkawa, semoga husnul khotimah. Semoga Bapak, Ibu, dan adik dikuatkan dan diberikan ketabahan," kata Luthfi kepada orang tua Mozza, Singgih Datya Gunarsa dan Defita Riana.
Di tengah kunjungan itu, Luthfi juga sempat berdialog dengan Singgih dan Defita tentang kronologi awal korban menghilang, proses pencarian, hingga korban ditemukan dalam kondisi meninggal di daerah Jangli, Kota Semarang.
Dia menambahkan kasus yang menimpa Mozza agar dijadikan pelajaran bersama, baik para orang tua, anak-anak, hingga aparat penegak hukum.
Ia juga akan berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian demi memastikan proses hukum berjalan cepat dan tuntas.
"Kami akan membantu mengawal penganganan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar prosesnya segera ditangani secara tuntas. Peristiwa ini hendaknya dijadikan pelajaran untuk kita semua, juga untuk para orang tua," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melayat ke kediaman almarhumah Mozza Axillia Gunarsa (18) di Bergas, Kabupaten Semarang, Minggu, 6 September 2026.
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