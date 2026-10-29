menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Melbourne Victory Jadi Korban Persib Bandung, Igor Tolic Bongkar Kunci di Balik Layar

Melbourne Victory Jadi Korban Persib Bandung, Igor Tolic Bongkar Kunci di Balik Layar

Melbourne Victory Jadi Korban Persib Bandung, Igor Tolic Bongkar Kunci di Balik Layar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Duel Persib Bandung (jersei biru) vs Melbourne Victory (jersei putih) pada matchday ketiga fase grup AFC Champions League Two (ACL 2). Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung makin mantap memimpin Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27 setelah membungkam Melbourne Victory.

Kemenangan 2-0 atas wakil Australia itu di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026), membuat Maung Bandung mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan.

Hasil positif tersebut ditentukan oleh dua gol yang dicetak oleh Balsa Sekulic pada babak kedua.

Baca Juga:

Igor Tolic Ungkap Kunci di Balik Layar Persib

Namun, bagi Pelatih Persib Igor Tolic, keberhasilan itu bukan semata-mata hasil dari penampilan gemilang satu pemain.

Tolic menyoroti kerja kolektif yang ditunjukkan seluruh anggota skuad. Menurut pelatih asal Kroasia itu, kekompakan setiap pemain menjalankan perannya menjadi bagian penting yang menopang performa Persib di lapangan.

"Semua pujian untuk para pemain. Cara mereka bekerja bersama sangat luar biasa. Saya terkesan dengan bagaimana mereka menjalani setiap sesi latihan dan pertandingan, serta bagaimana mereka menemukan kekuatan dan fokus untuk menghadapi situasi yang berbeda," ucapnya.

Baca Juga:

"Mereka selalu menemukan cara untuk menang dan menjaga performa."

Kerja Sama Tim Jadi Kunci Performa Maung Bandung

Tolic memandang keberhasilan sebuah tim tidak cukup bertumpu pada aksi individu. Setiap pemain perlu memahami tanggung jawabnya agar rencana yang disusun pelatih dapat diterapkan secara utuh di lapangan.

Persib Bandung makin kokoh di puncak Grup E ACL 2 setelah menumbangkan Melbourne Victory. Igor Tolic mengungkap faktor penting di balik performa timnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI