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Melbourne Victory Jadi Ujian Berat Persib Bandung, Julio Cesar Tegaskan Satu Hal

Melbourne Victory Jadi Ujian Berat Persib Bandung, Julio Cesar Tegaskan Satu Hal
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Bek Persib Julio Cesar. Foto: ILeague.

jpnn.com - Persib Bandung menghadapi ujian penting saat menjamu Melbourne Victory FC pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Bek Persib Julio Cesar menyadari laga yang akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (28/10/2026) pukul 19.15 WIB, tidak akan berjalan mudah.

Pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju fase berikutnya.

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Persib saat ini memimpin klasemen Grup E dengan koleksi enam poin, sedangkan Melbourne Victory membuntuti di posisi kedua dengan empat poin.

Melbourne Victory Jadi Tantangan Besar Persib

Situasi tersebut membuat Persib memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di puncak grup.

Namun, Julio mengingatkan bahwa Persib harus mampu memperlihatkan permainan terbaik untuk menghadapi lawan yang dinilai sebagai salah satu tantangan paling berat di fase grup ini.

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"Pertandingan besok akan menjadi tantangan besar bagi kami. Meski demikian, tim sudah siap menghadapi situasi apa pun," jelasnya.

"Kami harus bermain dengan baik karena laga ini sangat berarti bagi Persib dan para penggemar."

Persib Bandung menghadapi ujian penting saat menjamu Melbourne Victory FC pada matchday ketiga Grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

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