Melbourne Victory vs Persib Bandung: Giovanny Savarese Soroti Potensi Serbuan Bobotoh
jpnn.com - Dukungan Bobotoh berpeluang menghadirkan atmosfer berbeda saat Persib Bandung bertamu ke markas Melbourne Victory pada matchday keempat AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.
Melbourne Victory akan menjamu Persib di AAMI Park, Rabu (4/11/2026).
Klub asal Australia itu membutuhkan kemenangan untuk membalas kekalahan 0-2 yang dialami ketika bertandang ke Bandung pada pertemuan pertama.
Namun, potensi kehadiran ribuan Bobotoh di Australia menjadi perhatian tersendiri dari Pelatih Melbourne Victory Giovanny Savarese.
Bobotoh Berpeluang Dominasi AAMI Park
Pelatih asal Venezuela tersebut memahami besarnya kecintaan Bobotoh terhadap Persib. Menurutnya, kehadiran suporter tim tamu dalam jumlah besar bukan sesuatu yang mengejutkan.
Savarese bahkan tidak menutup kemungkinan jumlah pendukung Persib yang datang ke stadion melampaui suporter Melbourne Victory.
Dia mengaku sudah memahami karakter Bobotoh setelah merasakan langsung atmosfer pertandingan di Bandung.
"Ketika kami bermain di Bandung, para pendukung mereka menyambut kami dengan sangat baik. Saya tidak merasakan suasana yang mengintimidasi. Justru atmosfernya menyenangkan dan membuat kami ikut menikmati pengalaman," ucapnya.
Dukungan Bobotoh berpeluang menghadirkan atmosfer berbeda saat Persib Bandung bertamu ke markas Melbourne Victory pada matchday keempat AFC Champions League Two
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