Melbourne Victory vs Persib Bandung: Militansi Bobotoh Bikin Marc Klok Terpukau

jpnn.com - Gelandang Persib Marc Klok mengaku takjub dengan militansi Bobotoh yang selalu hadir memberikan dukungan, termasuk saat Maung Bandung bertandang ke markas Melbourne Victory FC.

Matchday ke-4 Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 itu akan berlangsung di AAMI Park, Melbourne, Rabu (4/11/2026), pukul 14.45 WIB.

Dukungan suporter Persib di luar negeri bukan lagi hal asing. Bobotoh kerap menunjukkan loyalitas dengan hadir langsung di stadion meski harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tidak sedikit.

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Fenomena tersebut kembali terlihat menjelang pertandingan besok. Jumlah pendukung Persib yang hadir di stadion berpeluang menyamai, bahkan melebihi suporter tuan rumah.

Klok menilai besarnya dukungan Bobotoh menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Persib.

Menurutnya, Persib bukan sekadar klub yang memiliki basis pendukung di Bandung, tetapi juga mempunyai penggemar yang tersebar di berbagai belahan dunia.

"Persib bukan sekadar klub yang hanya berada di Bandung. Ini adalah klub yang direpresentasikan di seluruh dunia. Baik di Jepang, Australia, maupun Korea Selatan," kata Klok dalam konferensi pers pralaga, Selasa (3/11/2026).

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu juga mengingat pengalaman Persib saat bertanding di Korea Selatan. Saat itu, stadion dipenuhi warga biru yang identik dengan kebesaran Maung Bandung.