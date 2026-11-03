Melbourne Victory vs Persib: Igor Tolic Ingatkan Skuad Pangeran Biru Tetap Waspada demi Sejarah

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memiliki peluang untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027.

Namun, pelatih Igor Tolic menegaskan timnya tidak ingin terlalu terbebani oleh target kelolosan dan memilih fokus menampilkan permainan saat menghadapi Melbourne Victory FC pada leg kedua.

Pertandingan penentu itu akan berlangsung di AAMI Park, Melbourne, pada Rabu (4/11/2026) kick-off pukul 14.45 WIB.

Maung Bandung kini ada di puncak klasemen Grup E dengan nilai sembilan poin, sedangkan Melbourne di posisi kedua dengan mengantongi tiga poin. Persib hanya butuh satu poin untuk bisa melaju ke babak berikutnya.

Tolic mengatakan dalam setiap pertandingan, dia selalu menargetkan permainan yang baik. Terlebih persaingan tim di grup E cukup ketat, dan dia memahami kualitas dari setiap lawannya.

"Kami selalu tujuan utamanya adalah bermain dengan baik. Jika kami bisa mendapatkan poin, itu bagus, tim lainnya juga bermain," kata Tolic dalam konferensi pers pralaga, Selasa (3/11).

Di luar gelar juara yang jadi targetnya, Tolic terhormat karena Persib bisa bermain di kompetisi selevel Asia. Meskipun ini adalah kesempatan ketiga Maung Bandung setiap pertandingan di ACL 2 memberikan pengalaman berarti buat pemain.

"Ini adalah suatu kehormatan bagi kami untuk bermain pada kompetisi ini. Sejauh ini kami bisa melakukannya dengan baik. Jika kami mempertahankan ini, kmai dapat berharap bahwa kami bisa mendapatkan hasil yang baik besok," jelasnya.