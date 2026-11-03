Melbourne Victory vs Persib, Igor Tolic: Pertandingan Ini Sangat Menantang

jpnn.com - JAKARTA - Laga Melbourne Victory vs Persib Bandung pada lanjutan Grup E Liga Champions Asia Dua (ACL 2) 2026/27 akan tersaji di AAMI Park, Melbourne, Rabu (4/11) pukul 14.45 WIB.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyebut laga tandang ini sangat menantang karena mereka akan melawan tim yang sangat bagus.

"Pertandingan ini akan sangat menantang karena datang ke Australia dan bermain melawan tim yang bagus ini besok," ujar Tolic dikutip dari laman resmi Persib, Selasa (3/11).

Pada pertemuan pertama sekitar satu pekan lalu di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Persib meraih kemenangan 2-0 atas Melbourne Victory.

"Kami bermain sekitar satu minggu yang lalu. Itu adalah pertandingan yang berat bagi kami," ujarnya.

Tanpa Guaycochea & Mutombo

Persib dipastikan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh pada laga tandang nanti.

Tolic mengonfirmasi timnya kehilangan dua pemain, Luciano Guaycochea dan Gabriel Mutombo.