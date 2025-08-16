Melchias Mekeng MPR Ungkap Kunci Berantas Korupsi dan Capai Target Ekonomi 8 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai penuh gagasan untuk memajukan Indonesia.

Menurut Mekeng, pernyataan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR 2025 sangat luar biasa.

"Kinerja beliau sangat baik, dan saya yakin program-programnya yang merakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Memang butuh waktu, tetapi jika pemimpin memiliki komitmen dan didukung semua pihak, target pertumbuhan ekonomi delapan persen bisa tercapai,” ujar Mekeng dalam keterangannya, Sabtu (16/8).

Mekeng menilai Presiden Prabowo juga telah menjaga keutuhan bangsa, menciptakan kedamaian dan tegas terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki wawasan kebangsaan dan hanya mementingkan diri sendiri.

Terlebih, Presiden Prabowo juga menekankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Selain itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dalam undang-undang.

“Istilah ‘serakanomics’ yang beliau gunakan harus segera dihapuskan. Beliau berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, dan ini adalah gerakan yang dinanti masyarakat. Buktinya, beberapa kali pidato beliau mendapat standing applause dari anggota majelis, menunjukkan dukungan penuh parlemen dan masyarakat,” ujar Mekeng.