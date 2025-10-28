Meledak di Pinggir Lapangan, Saddil Ramdani Ungkap Alasan di Balik Amarahnya
jpnn.com - Aksi Saddil Ramdani saat Persib Bandung menjamu Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League, Minggu (27/10/2025), menjadai sorotan publik.
Bukan karena gol atau asis yang dia berikan, melainkan aksinya yang meledak di pinggir lapangan sesaat setelah ditarik ke luar lebih cepat oleh Pelatih Persib Bojan Hodak.
Saddil digantikan oleh Adam Alis ketika pertandingan baru berjalan 28 menit.
Hodak terpaksa melakukan pergantian tersebut karena Persib baru saja kehilangan pemain, yakni Luciano Guaycochea yang diganjar kartu merah.
Namun, Saddil terlihat marah. Dia bahkan sempat meluapkan emosinya dengan memukul bench pemain.
Momen itu tertangkap jelas oleh kamera dan menyebar luas di media sosial.
Alasan Terpancing Emosi
Winger 26 tahun itu pun mengaku menyesal atas tindakannya yang dinilai tidak profesional, dan meminta maaf secara terbuka kepada pelatih, rekan setim, serta Bobotoh.
"Terima kasih atas kritik dan sarannya. Reaksi saya semalam memang tidak profesional, itu spontan dan salah. Tapi jujur, itu murni kekecewaan pada diri sendiri," tulis Saddil pada media sosialnya di instagram.
Aksi Saddil Ramdani saat Persib Bandung menjamu Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League, Minggu (27/10/2025), menjadai sorotan publik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Respons Bojan Hodak Soal Saddil Ramdani yang Marah Ditarik Keluar
- Oktober Milik Teja! Sang Tembok Persib Bandung Kian Perkasa di Bawah Mistar
- Laporkan Wasit ke I League, Bojan Hodak: Kalau Banyak Bicara, Gaji Saya Dipotong
- Kalah dari Persib, Persis Masih Lebih Baik dari Semen Padang
- Persib vs Persis: Emosi Saddil Pecah, Bojan Hodak Punya Jawaban Tenang
- Marc Klok Ungkap Hal yang Tak Terlihat di Lapangan Saat Persib Bungkam Persis