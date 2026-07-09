Melemah 114 Poin, Rupiah Makin Gawat, USD Tembus Rp 18.128

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore melemah 114 poin atau 0,63 persen.

Mata uang garuda terperosok hingga Rp 18.128 per dolar AS (USD) dari sebelumnya Rp 18.014 per (USD).

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menyatakan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya permintaan terhadap dolar AS.

“Pelemahan rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan terhadap dolar AS sebagai aset safe haven setelah kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran,” ujar Amru, Kamis (9/7).

Di samping itu, lanjutnya, kenaikan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ke kisaran 74 dolar AS per barel meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global dan memperkuat ekspektasi Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga pada level relatif tinggi.

Pelaku pasar juga menantikan rilis data Klaim Tunjangan Pengangguran Awal AS yang dapat memberikan petunjuk baru mengenai arah kebijakan moneter The Fed.

Amru menjelaskan dari sisi domestik, fundamental ekonomi Indonesia disebut masih cukup terjaga sehingga membantu membatasi tekanan terhadap rupiah.

Hal tersebut tercermin dari posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat menjadi USD 145,6 miliar pada akhir Juni 2026, naik dari USD 144,9 miliar pada bulan sebelumnya.