Melemah di Pembukaan, Rupiah Diperkirakan Konsolidatif Sepanjang Rabu

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memprediksi rupiah bergerak konsolidatif di tengah perkembangan geopolitik di Timur Tengah (Timteng).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu, bergerak melemah 8 poin atau 0,04 persen menjadi Rp 17.869 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.861 per USD.

Pukul 12.34 WIB kurs rupiah berada di level Rp 17.863,85 per USD.

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“Rupiah diperkirakan bergerak konsolidatif di tengah perkembangan geopolitik di Timteng yang masih memberikan sinyal beragam,” ucap Lukman, di Jakarta, Rabu.

Mengutip Anadolu, Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menyatakan Iran dan Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan meskipun kedua pihak tetap bersikap keras atas kebuntuan panjang di Selat Hormuz.

Sumber Pemerintah Pakistan mengatakan kepada Anadolu Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi akan menyampaikan sejumlah usulan baru kepada para pemimpin Iran untuk mengatasi kebuntuan tersebut yang terus berdampak negatif terhadap ekonomi dan perdagangan global.

“Laporan dari Pakistan mengindikasikan bahwa proses menuju kesepakatan damai kembali menunjukkan perkembangan positif, sementara Iran menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka sebelum sejumlah persyaratan terpenuhi,” ungkap Lukman.

Di sisi lain, investor disebut cenderung bersikap wait and see menjelang rilis data inflasi AS malam ini.