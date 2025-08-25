Melewatkanmu, Cara Soulvibe Merayakan 20 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-soul asal Jakarta, Soulvibe akhirnya menghadirkan karya terbaru yang bertitel Melewatkanmu.

Single tersebut diluncurkan bertepatan dalam rangka perayaan 20 tahun perjalanan grup yang kini beranggotakan Bayu (vokal), Handy (bass), serta Caesar (drum) itu.

Soulvibe bahkan baru saja menggelar pertunjukan spesial bertajuk Soulvibe 20th Anniversary Concert di Live House M Bloc, Jakarta akhir pekan kemarin.

Dalam lagu Melewatkanmu, Soulvibe bercerita tentang perasaan menyesal melewatkan seseorang yang di masa lalu sangat diinginkan untuk menjadi pelabuhan hati, karena keraguan untuk mengungkapkan perasaan.

Seiring waktu yang tidak bisa diulang, hanya penyesalan yang tertinggal. Namun lagu tersebut juga menjadi ajakan untuk ikhlas menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan damai.

Secara musikal, Soulvibe menawarkan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan pada karya sebelumnya.

Dengan genre pop berbalut sentuhan folk, blues, dan R&B, Melewatkanmu hadir sederhana dan intim, hanya menggunakan instrumen piano, drum, bass, dan vokal.

"Kami mencoba keluar dari kebiasaan yang biasanya penuh instrumen. Justru kesederhanaan ini yang bikin lagunya lebih jujur," ungkap Soulvibe.