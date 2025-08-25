menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Melewatkanmu, Cara Soulvibe Merayakan 20 Tahun

Melewatkanmu, Cara Soulvibe Merayakan 20 Tahun

Melewatkanmu, Cara Soulvibe Merayakan 20 Tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Soulvibe, band pop-soul asal Jakarta. Foto: Dok. Soulvibe

jpnn.com, JAKARTA - Band pop-soul asal Jakarta, Soulvibe akhirnya menghadirkan karya terbaru yang bertitel Melewatkanmu.

Single tersebut diluncurkan bertepatan dalam rangka perayaan 20 tahun perjalanan grup yang kini beranggotakan Bayu (vokal), Handy (bass), serta Caesar (drum) itu.

Soulvibe bahkan baru saja menggelar pertunjukan spesial bertajuk Soulvibe 20th Anniversary Concert di Live House M Bloc, Jakarta akhir pekan kemarin.

Baca Juga:

Dalam lagu Melewatkanmu, Soulvibe bercerita tentang perasaan menyesal melewatkan seseorang yang di masa lalu sangat diinginkan untuk menjadi pelabuhan hati, karena keraguan untuk mengungkapkan perasaan.

Seiring waktu yang tidak bisa diulang, hanya penyesalan yang tertinggal. Namun lagu tersebut juga menjadi ajakan untuk ikhlas menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan damai.

Secara musikal, Soulvibe menawarkan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan pada karya sebelumnya.

Baca Juga:

Dengan genre pop berbalut sentuhan folk, blues, dan R&B, Melewatkanmu hadir sederhana dan intim, hanya menggunakan instrumen piano, drum, bass, dan vokal.

"Kami mencoba keluar dari kebiasaan yang biasanya penuh instrumen. Justru kesederhanaan ini yang bikin lagunya lebih jujur," ungkap Soulvibe.

Band pop-soul asal Jakarta, Soulvibe akhirnya menghadirkan karya terbaru yang bertitel Melewatkanmu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI