JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Melihat Desain Terbaru Jersei Timnas Indonesia dengan Jenama Asal Spanyol

Melihat Desain Terbaru Jersei Timnas Indonesia dengan Jenama Asal Spanyol

Melihat Desain Terbaru Jersei Timnas Indonesia dengan Jenama Asal Spanyol
Ilustrasi jersei terbaru Timnas Indonesia bersama Kelme Indonesia. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia rencananya bakal merilis jersei terbaru bersama jenama Kelme pada Kamis (12/3).

Acara peluncuran tersebut akan digelar di Plaza Utara, Gelora Bung Karno, Jakarta dengan tema Leave Your Mark Fest.

Turut hadir dalam acara pengenalan jersei Ketum PSSI, CEO Kelme Indonesia, hingga figur sepak bola dan futsal lainnya. 

Rencananya jersei terbaru masih tetap menggunakan warna merah sebagai seragam kandang skuad Garuda.

Perubahan akan dilakukan pada bagian logo dengan menggunakan latar putih dengan menggunakan lambang burung Garuda serta warna bendera Merah Putih.

Beredar sebelumnya pada kesempatan perdana Timnas Indonesia akan menggunakan kerah berwarna putih untuk seragam kandang.

Publik menunggu desain terbaru dari jersei Timnas Indonesia yang rencananya akan digunakan pada FIFA Series 2026 mendatang.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin membeli nantinya bisa melalui aplikasi Livin’ Sukha untuk mendapatkan seragam anyar Timnas Indonesia. (mcr16/jpnn)


Desain terbaru jersei Timnas Indonesia bersama Kelme mulai terlihat dan baru akan rilis ke publik pada Kamis (12/3).


Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Muhammad Naufal

