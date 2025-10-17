Melihat Gagasan Besar Proyek Family Office Luhut Binsar, Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - mengklaim sudah banyak investor yang menunggu Family Office terbentuk, lantaran sudah siap mengalirkan dana investasi mereka.

Adapun pembangunan Family Office di Bali menjadi polemik. Sebab Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ini tidak ingin menggelontorkan duit dari APBN untuk proyek tersebut.

"Jadi Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud," ujar Luhut dikutip Jumat (17/10).

Luhut menegaskan, pembangunan Family Office itu tidak akan menggunakan duit yang bersumber dari APBN.

“Family Office itu enggak ada urusan dengan APBN,” katanya.

Eks Menteri Koordinator Maritin dan Investasi ini mengaku, pembangunan Family Office di Bali ini sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

Baca Juga: Pembelaan Luhut soal Polemik Pembangunan Family Office

Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Luhut juga mengaku pernah berencana mengembangkan Family Office di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses Family Office di Bali untuk melihat efektivitasnya.