Melihat Jejak Pengusaha Rekaman di Batavia Sejak Awal Abad ke-20 di Popularia

jpnn.com, JAKARTA - Jauh sebelum masyarakat mengenal Spotify, YouTube Music, atau layanan streaming lainnya, industri rekaman musik ternyata sudah berkembang di Indonesia sejak awal abad ke-20.

Pada masa Hindia Belanda, sejumlah pengusaha mulai memanfaatkan teknologi piringan hitam untuk merekam dan memperkenalkan karya musisi lokal kepada masyarakat luas.

Salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan tersebut ialah Tio Tek Hong, pengusaha yang menjalankan bisnis rekaman musik melalui tokonya di Batavia.

Melalui usaha tersebut, Tio Tek Hong memproduksi rekaman komersial musisi lokal menggunakan piringan hitam berbahan shellac, material yang lazim digunakan dalam industri rekaman pada masa itu.

Musik Melayu, keroncong, hingga stambul menjadi bagian dari karya yang direkam dan diedarkan kepada masyarakat.

Jejak sejarah tersebut kini kembali diperkenalkan melalui pameran Popularia: The Untold Story Behind Popular Music in Indonesia yang berlangsung di Galeri Budaya Tionghoa Indonesia (GBTI), Pantjoran PIK.

Pameran hasil kolaborasi GBTI dan Irama Nusantara itu mengajak pengunjung mengenal tokoh-tokoh yang berkontribusi terhadap perkembangan industri musik Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di balik layar.

Selain itu, pengunjung Popularia juga mengenal Tan Tik Hing di Semarang dan Lie Liang Swie di Surabaya. Keduanya merupakan bagian dari jaringan pengusaha rekaman yang turut memperluas peredaran musik pada masa awal perkembangan industri tersebut.