Melihat Peluang Beckham Putra Dilirik Pelatih John Herdman
Beckham Putra melakukan selebrasi seusai membobol gawang Persija Jakarta. Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG - PSSI memperkenalkan sosok pelatih anyar Timnas Indonesia.

Dia adalah John Herdman, pelatih berusia 50 tahun yang pernah menangani Timnas Kanada. Herdman diperkenalkan kepada publik di Hotel Mulia, Jakarta, pada Selasa (13/1/2026).

Kehadiran John Herdman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pun membuka banyak kemungkinan baru.

Juru taktik berdarah Inggris itu dikenal berani memberi ruang bagi pemain muda dan fleksibel dalam membaca peran di lapangan.

Rekam jejaknya bersama Timnas Kanada baik putra maupun putri menunjukkan keberanian Herdman membangun tim dengan basis pemain yang lapar pembuktian.

Di tengah agenda padat Timnas Indonesia sepanjang 2026, satu nama yang berpotensi kembali masuk radar adalah Beckham Putra.

Gelandang serang milik Persib Bandung itu sejatinya bukan sosok asing di level internasional.

Beckham sudah mengoleksi empat caps bersama Timnas Indonesia, termasuk tampil di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Begini harapan Beckham Putra ihwal perkenalan sosok pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman.

