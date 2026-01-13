Melihat Peluang Beckham Putra Dilirik Pelatih John Herdman
jpnn.com, BANDUNG - PSSI memperkenalkan sosok pelatih anyar Timnas Indonesia.
Dia adalah John Herdman, pelatih berusia 50 tahun yang pernah menangani Timnas Kanada. Herdman diperkenalkan kepada publik di Hotel Mulia, Jakarta, pada Selasa (13/1/2026).
Kehadiran John Herdman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pun membuka banyak kemungkinan baru.
Juru taktik berdarah Inggris itu dikenal berani memberi ruang bagi pemain muda dan fleksibel dalam membaca peran di lapangan.
Rekam jejaknya bersama Timnas Kanada baik putra maupun putri menunjukkan keberanian Herdman membangun tim dengan basis pemain yang lapar pembuktian.
Di tengah agenda padat Timnas Indonesia sepanjang 2026, satu nama yang berpotensi kembali masuk radar adalah Beckham Putra.
Gelandang serang milik Persib Bandung itu sejatinya bukan sosok asing di level internasional.
Beckham sudah mengoleksi empat caps bersama Timnas Indonesia, termasuk tampil di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Begini harapan Beckham Putra ihwal perkenalan sosok pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mengenal Keluarga John Herdman, Pelatih Timnas Indonesia yang Jadi Sorotan
- John Herdman-PSSI Bersinergi Cari Pemain Diaspora Baru untuk Tambah Kekuatan
- Erick Thohir Semringah Setelah John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Cesar Meylan Bakal Bantu John Herdman Wujudkan Impian Suporter Timnas Indonesia
- John Herdman Bakal Seleksi Pelatih Lokal sebagai Asisten Timnas Indonesia
- John Herdman Bakal Safari Cari Talenta Lokal Terbaik di Super League