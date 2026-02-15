Melihat Tren Fesyen Lebaran dari Ramadan Pret-a-Porter di Menara Syariah PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Menara Syariah di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menghadirkan suasana yang berbeda seiring kian dekatnya Ramadan.

Warna pastel yang lebih tenang, siluet bersih, dan detail personal menjadi benang merah Ramadan Pret-a-Porter di menara yang menjadi ikon kawasan Islamic Financial Center (IFC) itu.

Selama 14-15 Februari 2026, spektrum gaya yang mencerminkan kematangan industri modest fashion nasional hadir di Menara Syariah PIK2.

Jenna & Kaia menonjolkan struktur modern, sedangkan Kami dan Klamby mengedepankan motif naratif dalam palet warna dusty dan champagne.

Ada pula Ayu Dyah Andari yang menghadirkan detail bordir intricate, tetapi tetap wearable. Heart Troops memberi alternatif siluet lebih ekspresif untuk perempuan yang ingin tampil berbeda saat hari raya.

Area bazaar Ramadan Pret-a-Porter juga memperkuat konsep personal shopping. Pengunjung dapat berdiskusi langsung mengenai styling dan layering sebelum memutuskan pembelian koleksi Lebaran.

Nabila Azzahra (27), pengunjung yang datang khusus memburu koleksi terbaru hijab, mengaku merasakan pengalaman berbeda.

"Melihat koleksi bergerak di runway membantu saya membayangkan tampilannya saat silaturahmi," kata perempuan berhijab itu.