menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Melli Darsa: Demokrasi Bukan Cek Kosong Kekuasaan

Melli Darsa: Demokrasi Bukan Cek Kosong Kekuasaan

Melli Darsa: Demokrasi Bukan Cek Kosong Kekuasaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mewakili mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum FHUI Melli Darsa menyampaikan orasi kritis bertajuk “Tiga Ikrar 2026: Menjaga Janji 1928” dalam Dies Natalis ke-102 FHUI, Rabu (28/10). Foto: supplied for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Langkah untuk menyuarakan reformasi hukum dan kebebasan sipil pada peringatan Hari Sumpah Pemuda bergema dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

Mewakili mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum FHUI Melli Darsa menyampaikan orasi kritis bertajuk “Tiga Ikrar 2026: Menjaga Janji 1928” dalam Dies Natalis ke-102 FHUI, Rabu (28/10).

Dalam forum yang turut dihadiri Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Melli mengingatkan mandat rakyat tidak berarti kekuasaan tanpa batas.

Baca Juga:

“Pemilu memberikan mandat untuk memerintah. Tetapi mandat bukanlah cek kosong. Ia tetap dibatasi oleh konstitusi, oleh hak-hak warga, dan oleh kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan,” ujar Melli.

Dia menyebutkan demokrasi dapat terkikis perlahan meski pemilu tetap berlangsung, ketika pengawasan melemah, kekuasaan terpusat, dan ruang kritik menyempit. 

Oleh karena itu, independensi peradilan, fungsi pengawasan parlemen, serta kebebasan pers dan masyarakat sipil harus dijaga.

Baca Juga:

“Jawablah kritik dengan argumen, bukan dengan intimidasi. Dengan data, bukan dengan delik,” ujarnya.

Melli juga menyoroti praktik politik transaksional yang memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat.

Langkah untuk menyuarakan reformasi hukum dan kebebasan sipil pada peringatan Hari Sumpah Pemuda bergema dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI