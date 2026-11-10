Melly Goeslaw Minta Pelanggaran Hak Cipta Diubah Jadi Delik Biasa, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Musikus sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw meminta agar penegakan hukum dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta diubah dari delik aduan menjadi delik biasa.

Hal tersebut guna melindungi karya para pencipta dari pembajakan industri ilegal dan kecerdasan buatan (AI).

Pernyataan itu disampaikan Melly Goeslaw saat memberikan pandangan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/11).

"Pertanyaan saya sederhana, apakah negara ini akan terus membiarkan perlindungan terhadap pencipta bergantung sepenuhnya kepada keberanian pencipta untuk mengadu?" tanya Melly Goeslaw.

Vokalis Potret itu menilai negara tidak boleh membiarkan mekanisme perlindungan hak cipta bergantung pada keberanian pencipta untuk mengadu.

Menurut Melly Goeslaw, praktik pembajakan di era digital saat ini bukan lagi pelanggaran perorangan berskala kecil, melainkan telah menjelma menjadi industri ilegal terorganisasi yang meraup keuntungan ekonomi masif.

"Pembajakan hari ini bukan lagi sekedar persoalan individu, tetapi sudah berkembang menjadi industri ilegal yang terorganisir berskala besar," jelasnya.

Melly Goeslaw kemudian bercerita pengalaman pribadinya mengenai maraknya pelanggaran hak cipta yang memanfaatkan teknologi AI di berbagai platform digital.