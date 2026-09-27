Melly Goeslaw Yakin Karya Guruh Soekarnoputra akan Menginspirasi Selama-lamanya
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya maestro seni, Guruh Soekarnoputra.
Lewat akun di Instagram, dia membagikan foto Guruh Soekarnoputra semasa hidup, disertai dengan kalimat selamat jalan.
“Innalillahi wainailaihi rojiun. Selamat jalan Mas Guruh Soekarnoputra," ungkap Melly Goeslaw.
Vokalis Potret itu menyebut dedikasi Guruh Soekarnoputra untuk bangsa melalui seni akan selalu dikenang.
Selain itu, Melly Goeslaw juga yakin karya Guruh Soekarnoputra bakal terus menginspirasi generasi penerus.
“Karya dan dedikasimu untuk bangsa melalui seni akan kami kenang, dan menjadi inspirasi kami selama-lamanya. Selamat jalan semoga Allah SWT menempatkan di surga Firdaus Allah SWT aamiin,” lanjutnya.
Tidak hanya untuk mendiang, Melly Goeslaw turut menyampaikan doa bagi keluarga dan sahabat yang ditinggalkan.
“Seluruh keluarga dan sahabat yang ditinggalkan mendapatkan lautan sabar dan ikhlas,” tutup Melly Goeslaw.
Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya maestro seni, Guruh Soekarnoputra.
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