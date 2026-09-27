menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Melly Goeslaw Yakin Karya Guruh Soekarnoputra akan Menginspirasi Selama-lamanya

Melly Goeslaw Yakin Karya Guruh Soekarnoputra akan Menginspirasi Selama-lamanya

Melly Goeslaw Yakin Karya Guruh Soekarnoputra akan Menginspirasi Selama-lamanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Musikus Melly Goeslaw. Foto: Instagram/melly_goeslaw

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya maestro seni, Guruh Soekarnoputra.

Lewat akun di Instagram, dia membagikan foto Guruh Soekarnoputra semasa hidup, disertai dengan kalimat selamat jalan.

“Innalillahi wainailaihi rojiun. Selamat jalan Mas Guruh Soekarnoputra," ungkap Melly Goeslaw.

Baca Juga:

Vokalis Potret itu menyebut dedikasi Guruh Soekarnoputra untuk bangsa melalui seni akan selalu dikenang.

Selain itu, Melly Goeslaw juga yakin karya Guruh Soekarnoputra bakal terus menginspirasi generasi penerus.

“Karya dan dedikasimu untuk bangsa melalui seni akan kami kenang, dan menjadi inspirasi kami selama-lamanya. Selamat jalan semoga Allah SWT menempatkan di surga Firdaus Allah SWT aamiin,” lanjutnya.

Baca Juga:

Tidak hanya untuk mendiang, Melly Goeslaw turut menyampaikan doa bagi keluarga dan sahabat yang ditinggalkan.

“Seluruh keluarga dan sahabat yang ditinggalkan mendapatkan lautan sabar dan ikhlas,” tutup Melly Goeslaw.

Penyanyi sekaligus pencipta lagu, Melly Goeslaw turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya maestro seni, Guruh Soekarnoputra.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI