Melly Lee dan April DA7 Hadir di Cirebon, Audisi Offline D’Academy 8 Disambut Antusiasme

jpnn.com, CIREBON - Audisi Offline D’Academy 8 yang diadakan di Stadion Watubelah, Cirebon, Minggu (3/5) disambut antusiasme yang begitu luar biasa dari warga Cirebon dan sekitarnya.

Tidak hanya dari Kota Cirebon, Brebes, Kuningan, dan Sumedang, bahkan banyak juga yang rela menempuh perjalanan berjam-jam hingga berhari-hari untuk dapat mengikuti Audisi Offline D’Academy 8

Melly Lee yang hadir sebagai juri di Audisi Offline D’Academy 8 menyampaikan pesan kepada para peserta audisi agar siap terpilih menjadi bintang dangdut selanjutnya.

"Niat yang bersungguh-sungguh, siap dalam artian bersuara emas dan memang menguasai lagu dangdut ya. Selain itu, penting juga punya mental yang kuat. Hal-hal ini wajib ada di diri kita, supaya siap berkarir di industri hiburan nantinya," ungkap Melly Lee.

Sementara April DA7 yang juga merupakan Juara 3 D’Academy 7 kebanggaan Cirebon, kali ini hadir sebagai bintang tamu.

Dia juga turut menyampaikan pesan penting kepada para peserta audisi.

"Persiapkan lagu sebanyak mungkin, itu penting banget untuk penyanyi dangdut buat menguasai banyak lagu,” tambah April DA7.

Salah satu peserta audisi bernama Dandi menyampaikan bahwa dirinya rela menempuh perjalanan selama dua hari dua malam dari Musi Rawa, Sumatra Selatan untuk ikutan Audisi Offline D’Academy 8 di Cirebon.