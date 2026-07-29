Meluncur di GIIAS 2026, Changan Nevo Q05 Dijual dengan Harga Rp 300 Jutaan
jpnn.com, JAKARTA - Changan resmi meluncurkan Nevo Q05 di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) yang tengah berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).
SUV listrik terbaru itu memperkuat komitmen Changan dalam menghadirkan pilihan kendaraan elektrifikasi di pasar Tanah Air.
CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya mengungkapkan dengan semangat Changan siap melangkah ke babak berikutnya dengan menghadirkan inovasi terbaru bagi konsumen Indonesia.
"Setelah sebelumnya kami menghadirkan sub-brand Deepal di Indonesia, kami bangga menghadirkan Nevo, sub-brand di bawah payung Changan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang aktif, modern, dan dinamis," ujar Setiawan Surya.
Sebagai sub-brand kendaraan energi baru dari Changan, Nevo merepresentasikan visi terhadap masa depan mobilitas.
Nama Nevo adalah singkatan dari New Evolution, New Vision, dan New Origin yang mencerminkan komitmen perusahaan untuk menghadirkan inovasi yang berpusat pada manusia.
Menurut diam di pasar global, Changan Nevo Q05 menunjukkan pencapaian positif.
Di Tiongkok, Nevo Q05 menjadi SUV kompak terlaris selama tiga bulan berturut-turut, dengan penjualan akumulatif mencapai 100.000 unit hanya dalam delapan bulan sejak peluncurannya.
Changan resmi meluncurkan Nevo Q05 di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) yang tengah berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).
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