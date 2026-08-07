Meluncur di GIIAS 2026, Motor Listrik Adventure Asal Surabaya Dibanderol Rp70 Juta

jpnn.com, JAKARTA - PT Kupprum Teknik Dinamika resmi meluncurkan versi produksi massal dari motor listrik bergaya lightweight adventure, Kupprum Nomad di GIIAS 2026.

Kehadiran unit ini menjawab rasa penasaran publik setelah setahun sebelumnya prototipe motor listrik asal Surabaya tersebut sempat membuat heboh lantai pameran.

Perancang utama Nomad, Nafi Nugraha menjelaskan bahwa motor ini sengaja dibuat futuristik, tetapi tetap tangguh dengan mengusung filosofi over-engineered.

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"Motor ini dirancang tidak hanya untuk pengguna perkotaan yang membutuhkan kendaraan stylish dan tangguh, tetapi juga bagi mereka yang gemar berpetualang," ujar Nafi Nugraha dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (7/8).

Secara teknis, motor seberat 170 kilogram ini dibekali dengan baterai Lithium 72V 95Ah yang diklaim sebagai kapasitas terbesar di kelasnya untuk menjamin distribusi berat yang seimbang.

Performa dinamis kendaraan ini ditunjang oleh dinamo berdaya 11kW Top Power yang sanggup memberikan hentakan torsi instan, tetapi tetap halus dan mudah diprediksi.

Meskipun memiliki klaim kecepatan maksimal hingga 200 km/jam, akselerasi putaran bawahnya sudah terbukti andal untuk melibas tanjakan terjal maupun kemacetan jalur perkotaan.

Ketangguhan sasis motor listrik ini didukung oleh sistem suspensi yang mampu menyerap guncangan jalan bergelombang dengan sangat empuk tanpa mengalami gejala bottoming.