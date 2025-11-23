Meluncur di GJAW 2025, Jetour T2 Tidak Hanya Kuat di Medan Off-road, Tetapi

jpnn.com, TANGERANG - PT Jetour Sales Indonesia resmi meluncurkan T2 di ajang Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW).

Kehadiran Jetour T2 itu mempertegas komitmen merek China untuk bersaing dengan para pesaingnya, khususnya di kelas SUV bergaya adventure.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan T2 hadir dengan perpaduan performa, teknologi, dan harga kompetitif.

Menurut dia, kehadiran Jetour T2 untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia saat ini.

“Kami merancang T2 tidak hanya kuat di medan off-road, tetapi juga nyaman, aman, dan relevan untuk mobilitas sehari-hari," ungkap Moch Ranggy kepada awak media di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (23/11).

Jetour T2 dirancang dengan struktur bodi yang kokoh, kemampuan berkendara di berbagai medan, serta teknologi dan fitur keselamatan yang lengkap.

SUV asal Tiongkok itu juga menawarkan definisi ketangguhan yang lebih modern.

Mengusung konsep Rugged Adventure SUV, Jetour T2 memiliki dimensi panjang 4.785 mm, lebar 2.006 mm, tinggi 1.880 mm, dan jarak sumbu roda 2.800 mm, memberikan kabin luas dan pengalaman berkendara yang lega.