menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Meluncur di GJAW 2025, Jetour T2 Tidak Hanya Kuat di Medan Off-road, Tetapi

Meluncur di GJAW 2025, Jetour T2 Tidak Hanya Kuat di Medan Off-road, Tetapi

Meluncur di GJAW 2025, Jetour T2 Tidak Hanya Kuat di Medan Off-road, Tetapi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Jetour Sales Indonesia resmi meluncurkan T2 di ajang Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW). Foto: Jetour

jpnn.com, TANGERANG - PT Jetour Sales Indonesia resmi meluncurkan T2 di ajang Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW).

Kehadiran Jetour T2 itu mempertegas komitmen merek China untuk bersaing dengan para pesaingnya, khususnya di kelas SUV bergaya adventure.

Marketing Director PT Jetour Sales Indonesia, Moch Ranggy Radiansyah mengatakan T2 hadir dengan perpaduan performa, teknologi, dan harga kompetitif.

Baca Juga:

Menurut dia, kehadiran Jetour T2 untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia saat ini.

“Kami merancang T2 tidak hanya kuat di medan off-road, tetapi juga nyaman, aman, dan relevan untuk mobilitas sehari-hari," ungkap Moch Ranggy kepada awak media di ICE BSD, Tangerang, Sabtu (23/11).

Jetour T2 dirancang dengan struktur bodi yang kokoh, kemampuan berkendara di berbagai medan, serta teknologi dan fitur keselamatan yang lengkap.

Baca Juga:

SUV asal Tiongkok itu juga menawarkan definisi ketangguhan yang lebih modern.

Mengusung konsep Rugged Adventure SUV, Jetour T2 memiliki dimensi panjang 4.785 mm, lebar 2.006 mm, tinggi 1.880 mm, dan jarak sumbu roda 2.800 mm, memberikan kabin luas dan pengalaman berkendara yang lega.

PT Jetour Sales Indonesia resmi meluncurkan T2 di ajang Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW). Ini spesifikasinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co