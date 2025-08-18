Meluncur Tahun Ini, Mitsubishi ASX 2026 Dipastikan Tak Gunakan Mesin Hybrid

jpnn.com, AUSTRALIA - Mitusbishi dikabarkan tengah mempersiapkan ASX 2026 untuk meluncurkan di Australia pada tahun ini.

Laman Drive pada Senin (18/8) melaporkan mobil yang bermain di mid SUV itu akan hadir tampa embel-embel hybrid.

Artinya, Mitsubishi ASX 2026 hanya menggunakan mesin bensin berkapasita 1,300cc empat silinder turbocharged,.

Baca Juga: Mitsubishi ASX Mengaspal Dengan Banyak Peningkatan Fitur

Diketahui, ASX memiliki kemiripan dengan Renault Captur yang ada di Australia saat ini. Mobil itu menggunakan mesin bensin turbo 1,3 liter yang menghasilkan tenaga 113 kW dan torsi 270 Nm, dan dipadukan dengan transmisi otomatis kopling ganda tujuh percepatan.

Meskipun lebih bertenaga daripada mesin bensin empat silinder 2.0 liter non-turbo bertenaga 110 kW/197 Nm yang terdapat pada sebagian besar varian ASX saat ini.

Namun, tenaganya lebih rendah dibandingkan mesin 2.4 liter non-turbo yang memiliki tenaga 123 kW. Mobil itu tersedia pada GSR dan Exceed.

Baca Juga: Eropa Mulai Meninggalkan Mitsubishi ASX dan Outlander Diesel

Saat diluncurkan di Australia akhir tahun ini, ASX baru diharapkan ditawarkan dalam tiga varian yakni LS, Aspire, dan Exceed.

Varian LS akan menggunakan velg alloy 17 inci, sedangkan Aspire dan Exceed akan menggunakan velg 18 inci.