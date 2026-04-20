Meluncurkan Buku Kekuasaan Yang Menolong, Sekjen Golkar Singgung Cita-Cita Politik

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji meluncurkan buku berjudul Kekuasaan Yang Menolong di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).

Legislator DPR RI itu menyebut buku Kekuasaan Yang Menolong memuat refleksi perjalanan spiritual sekaligus pandangannya dalam berpolitik.

Sarmuji mengatakan buku tersebut menjadi satu dari tiga buku yang ia terbitkan dengan dua di antaranya menjadi karya utama.

Dia menuturkan judul buku tersebut memiliki makna personal sangat mendalam.

“Kekuasaan Yang Menolong itu sebenarnya terjemahan dari Sulthanan Nashira, yaitu nama putra kami Muhammad Sutojoyo, Sulthanan Nashir,” ujar dia, Senin.

Sarmuji mengatakan nama sang anak sejak menjadi pengingat bagi dirinya dalam menjalani dunia politik agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

"Jadi saya berharap keberadaan saya dalam dunia politik itu menjadi Sulthanan Nashira, menjadi Kekuasaan Yang Menolong. Sebagaimana anak saya, saya namai,” ujar dia.

Sarmuji mengungkapkan sang putra telah wafat setelah berjuang melawan leukemia, tetapi nilai dan makna Sulthanan Nashira tetap dipegang sebagai prinsip hidup.