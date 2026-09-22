Memahami Beragam Penyebab Gangguan Pertumbuhan Tinggi Badan Anak

jpnn.com, JAKARTA - PT Merck Tbk (Merck) kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan optimal anak Indonesia melalui edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gangguan pertumbuhan anak.

Selain itu, Merck juga memperkenalkan laman interaktif takartinggi.com dan buku anak “Arka dan Mimpi ke Luar Angkasa” sebagai sarana edukasi sekaligus membantu orang tua untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin.

Stunting dan masalah nutrisi selama ini menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai pertumbuhan anak di Indonesia, sehingga perhatian terhadap pertumbuhan anak kerap berfokus pada pemenuhan dan perbaikan gizi. Hal ini tercermin dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang mencatat prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%1.

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Namun, gangguan pertumbuhan pada anak memiliki spektrum yang lebih luas. Perawakan pendek, misalnya, tidak hanya dapat disebabkan oleh faktor nutrisi, tetapi juga dapat berkaitan dengan Growth Hormone Deficiency (GHD), Small for Gestational Age (SGA), hypothyroidism. Selain itu, juga terdapat faktor genetik, seperti Turner Syndrome maupun kondisi medis kronis lainnya.

Pada sebagian anak dengan perawakan pendek, penyebab spesifik juga tidak dapat diidentifikasi meskipun telah dilakukan evaluasi menyeluruh. Kondisi ini dikenal sebagai Idiopathic Short Stature (ISS). Selain berdampak pada pertumbuhan fisik, gangguan pertumbuhan juga dapat memengaruhi aspek psikososial anak.

“Sebagai perusahaan sains dan teknologi terkemuka, Merck berkomitmen mendukung pertumbuhan optimal anak-anak Indonesia melalui edukasi yang berkelanjutan. Bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk media dan komunitas, kami mendorong pemahaman masyarakat tentang pentingnya memantau pertumbuhan anak secara rutin dan mengenali potensi gangguan, termasuk perawakan pendek (short stature), sejak dini. Kami berharap edukasi ini membantu lebih banyak orang tua memahami pola pertumbuhan anak dan mengetahui kapan perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan,” kata Presiden Direktur PT Merck Tbk Evie Yulin.

Dokter Spesialis Anak Subspesialis Endokrinologi dan Ketua Umum Yayasan Kesehatan Anak Global Prof. Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan menjelaskan perawakan pendek pada anak dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, sehingga tidak dapat serta-merta disamakan dengan stunting atau hanya dianggap sebagai masalah nutrisi.

"Selain faktor nutrisi, perawakan pendek juga dapat berkaitan dengan gangguan hormonal, kondisi genetik, hingga penyakit kronis. Gangguan hormonal yang dapat menyebabkan perawakan pendek antara lain Growth Hormone Deficiency (GHD), Small for Gestational Age (SGA), dan hipotiroidisme (hypothyroidism). Data survei menunjukkan prevalensi panjang badan lahir <48 cm sebesar 19,8% pada SGA. Faktor genetik juga dapat berperan, misalnya Sindrom Turner dengan prevalensi sekitar 1:1.500–2.000 pada kelahiran bayi perempuan hidup. Secara global, GHD diperkirakan terjadi pada sekitar 1 dari 4.000–10.000 anak2. Pada sebagian anak lainnya, penyebab spesifik tidak dapat diidentifikasi meskipun telah dilakukan evaluasi menyeluruh, yang dikenal sebagai Idiopathic Short Stature (ISS),” kata Prof. Aman.