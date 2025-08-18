menu
Memakai Batik Sasirangan, Dokter Ayu Bawa Nuansa Kalimantan ke Istana Negara
Dokter Ayu Widyaningrum dan keluarga. Foto: Tim Dokter Ayu

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara menjadi momen istimewa bagi dokter estetika asal Banua, Kalimantan, Ayu Widyaningrum.

Dia berkesempatan menghadiri sesi penurunan bendera merah putih secara langsung di Jakarta pada Minggu (17/8).

Tak sendiri, Dokter Ayu hadir bersama suami dan kedua putranya, Alif Barra serta Ben Alfariq.

Mereka menyaksikan langsung upacara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Dalam momen istimewa itu, Dokter Ayu tampil anggun dengan kebaya marun yang dipadukan dengan kain Batik Sasirangan, kain khas asal Kalimantan Selatan.

Busana yang dikenakannya senada dengan batik yang dikenakan oleh sang suami, menciptakan kesan serasi.

Sementara itu, kedua putra mereka, Alif Barra dan Ben Alfariq, tampak mencuri perhatian dengan balutan busana khas Dayak.

Pakaian adat tersebut didominasi warna oranye dan merah, menambah semarak suasana perayaan.

Tampil anggun dengan batik Sasingaran, Dokter Ayu Widyaningrum membawa nuansa Kalimantan ke Istana Negara

