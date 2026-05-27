Memaknai Iduladha 1447 H, BULOG Teguhkan Semangat Kurban untuk Ketahanan Pangan Umat

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG memaknai Hari Raya Iduladha 1447 H sebagai momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan Salat Iduladha yang digelar di Masjid Al-Balagh, Komplek BULOG Pos Pengumben, Jakarta Barat, pada Rabu, 27 Mei 2026.

Baca Juga: BULOG Perkuat Kolaborasi dengan Kampus untuk Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB tersebut diikuti Direktur Utama, Direktur SDM & Transformasi, karyawan BULOG beserta keluarga yang tinggal di lingkungan Komplek BULOG Pos Pengumben.

Suasana kebersamaan dan kekhidmatan tampak terasa sejak pelaksanaan sholat hingga rangkaian silaturahmi yang berlangsung setelahnya.

Baca Juga: BULOG Pastikan Harga Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Salat Iduladha dipimpin Ustaz KH. Nasrullah, M.S. sebagai imam.

Sementara itu, khotbah Iduladha disampaikan Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. dengan mengangkat tema 'Meneladani Qurban untuk Membangun Ketahanan Pangan Umat'.