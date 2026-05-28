Memaknai Iduladha, Pertamina Berbagi Lebih dari 4.400 Hewan Kurban

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Group menyalurkan lebih dari 4.400 hewan kurban pada hari raya Iduladha 2026.

Hewan kurban ini berasal dari para pekerja Pertamina Group dan juga dari perusahaan, yang disalurkan ke sekitar wilayah operasi di seluruh Indonesia.

Lebih dari 46 persen hewan yang dikurbankan adalah sapi, sementara sisanya kambing dan domba.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan kegiatan kurban ini tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkuat rasa empati, kebersamaan, dan kepedulian sosial Pertamina terhadap masyarakat lingkungan sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Pertamina menyembelih ribuan ekor sapi dan kambing yang merupakan titipan dari para pekerja dan juga yang berasal dari perusahaan. Daging tersebut kemudian didistribusikan kepada masyarakat sekitar operasi perusahaan yang membutuhkan," kata Baron dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di berbagai unit operasi maupun kantor pada perayaan Iduladha memang telah menjadi bagian dari kegiatan Pertamina setiap tahunnya.