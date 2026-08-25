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Memaknai Kemerdekaan di Tengah Perkembangan Penyiaran dan Jagat Media Sosial

Oleh: Ahmad Husni - Tenaga Ahli KPID Jakarta

Memaknai Kemerdekaan di Tengah Perkembangan Penyiaran dan Jagat Media Sosial
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Tenaga Ahli KPID Jakarta Ahmad Husni. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com - Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi angka keramat untuk rakyat Indonesia. Tanggal dimana kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.

Kemerdekaan Indonesia bukan sekadar peristiwa sejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus, tetapi merupakan proses panjang untuk membangun kehidupan bangsa yang berdaulat, demokratis, dan mampu menentukan masa depannya sendiri.

Makna kemerdekaan pada masa kini semakin luas, termasuk dalam hal kebebasan memperoleh, menyampaikan, dan mengelola informasi.

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Dalam konteks tersebut, penyiaran dan media sosial memiliki posisi penting dalam mengisi kemerdekaan.

Jika dahulu perjuangan kemerdekaan dilakukan melalui perjuangan fisik, diplomasi, pendidikan, dan pers, maka pada era digital perjuangan mengisi kemerdekaan juga berlangsung di ruang informasi, termasuk melalui media sosial.

Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

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Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, berbagi informasi, membangun komunikasi, serta ikut mengawasi berbagai persoalan sosial dan kebijakan publik.

Ruang digital memberikan kesempatan yang luas bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Makna kemerdekaan dan penyiaran di Indonesia berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi, penyebaran informasi yang objektif, dan upaya mencerdaskan kehidupan.

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