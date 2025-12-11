menu
Memanas! Kamboja Tarik Seluruh Atlet dari SEA Games 2025
Sejumlah atlet Kamboja mengikuti defile pembukaan SEA Games 2025. Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP

jpnn.com - BANGKOK - Kamboja memulangkan seluruh atletnya dari SEA Games 2025 yang berlangsung di Thailand, menyusul konflik yang kembali memanas antara kedua negara berbatasan itu.

Pada Rabu (10/12), seluruh atlet Kamboja pulang.

Komite Olimpiade Nasional Kamboja (NOCC) dalam surat resmi kepada Chief Executive Officer Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF), Dato' Seri Chaiyapak Siriwat, menyatakan penarikan itu dilakukan setelah muncul kekhawatiran serius dari keluarga atlet yang meminta kerabat mereka segera dipulangkan.

Dalam surat bertanggal 10 Desember itu, NOCC menyebut langkah menarik seluruh delegasi harus dilakukan secepat mungkin demi alasan keselamatan.

Keputusan itu, menurut NOCC, tidak diambil dengan mudah mengingat para atlet Kamboja telah menerima sambutan hangat dari pihak Komite Penyelenggara Thailand dan Komite Olimpiade Nasional Thailand. 

Bahkan, Kamboja sempat mengikuti defile upacara pembukaan SEA Games ke-33 di Stadion Utama Rajamangala, Bangkok, mesti hanya diikuti oleh segelintir atlet.

NOCC meminta maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat keputusan mundur dini setelah para atlet mengikuti defile upacara pembukaan.

Kamboja menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan SEAGF terkait pengaturan kepulangan kontingen dan  pemenuhan syarat administratif yang diperlukan.

Kamboja yang awalnya hanya tinggal berpartisipasi dalam 13 cabor di SEA Games 2025, kini absen seluruhnya.

