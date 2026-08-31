Memanas Lagi, AS Hantam 2 Peluncur Rudal Iran di Pulau Larak
jpnn.com - ISTANBUL - Konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer.
Serangan pasukan Amerika Serikat menghantam dua peluncur rudal Iran di Pulau Larak pada Minggu (30/8).
Seorang pejabat AS kepada Axios mengatakan bahwa ini menandai serangan pertama terhadap wilayah Iran sejak akhir Juli.
Operasi tersebut, yang dilakukan setelah periode jeda selama sebulan dalam keterlibatan militer langsung, menargetkan sistem yang disinyalir sedang disiapkan untuk meluncurkan roket bermuatan ranjau laut ke Selat Hormuz.
Menurut pejabat AS itu, pasukan Amerika memantau wilayah tersebut secara ketat dan tetap siap untuk melindungi kelancaran arus perdagangan melalui jalur perairan strategis tersebut.
Selat Hormuz menyempit hingga hanya berjarak 39 kilometer di antara Pulau Larak dan Pulau Great Quoin milik Oman.
Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyatakan beberapa pejuang dan warga sipil tewas serta terluka dalam serangan tersebut. IRGC bersumpah akan membalas.
Sementara itu, Kantor Berita Tasnim milik Iran melaporkan bahwa informasi awal menunjukkan insiden tersebut dilakukan menggunakan serangan drone.
Amerika Serikat menyerang pelundur rudal Iran di Pulau Larak. IRGC menegaskan siap membalas.
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