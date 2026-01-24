Memanfaatkan AI, Google Photos Merilis Fitur Me Meme, Ini Kegunaannya

jpnn.com - Google terus memperluas fungsi Google Photos dengan menyematkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Terbaru, raksasa teknologi tersebut menghadirkan fitur eksperimental bernama “Me Meme”.

Fitur memungkinkan pengguna membuat gambar meme langsung dari foto pribadi mereka.

Me Meme memanfaatkan teknologi AI generatif untuk menggabungkan foto pengguna dengan beragam template meme.

Fitur dirancang untuk memberikan pengalaman kreatif yang ringan, sekaligus menambah elemen hiburan dalam pengelolaan foto digital.

Google menyebut Me Meme masih berada pada tahap awal pengembangan.

Google juga mengingatkan bahwa hasil gambar yang dihasilkan AI tidak selalu identik dengan foto asli.

Guna memperoleh hasil optimal, pengguna disarankan mengunggah foto dengan pencahayaan yang baik, fokus jelas, serta posisi wajah menghadap ke depan.