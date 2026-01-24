Memanfaatkan AI, Google Photos Merilis Fitur Me Meme, Ini Kegunaannya
jpnn.com - Google terus memperluas fungsi Google Photos dengan menyematkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Terbaru, raksasa teknologi tersebut menghadirkan fitur eksperimental bernama “Me Meme”.
Fitur memungkinkan pengguna membuat gambar meme langsung dari foto pribadi mereka.
Me Meme memanfaatkan teknologi AI generatif untuk menggabungkan foto pengguna dengan beragam template meme.
Fitur dirancang untuk memberikan pengalaman kreatif yang ringan, sekaligus menambah elemen hiburan dalam pengelolaan foto digital.
Google menyebut Me Meme masih berada pada tahap awal pengembangan.
Google juga mengingatkan bahwa hasil gambar yang dihasilkan AI tidak selalu identik dengan foto asli.
Guna memperoleh hasil optimal, pengguna disarankan mengunggah foto dengan pencahayaan yang baik, fokus jelas, serta posisi wajah menghadap ke depan.
Google terus memperluas fungsi Google Photos dengan menyematkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dengan menghadirkan fitur bernama Me Meme
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Universitas Gunadarma Jadi Saksi Hadirnya Google Gemini Arena di Indonesia
- Apple Gandeng Google, Gemini Jadi Otak Baru Siri
- Kabar Baik dari Google, Pengguna Bisa Ganti Nama Alamat Gmail Leluasa
- Hei Google Jangan Jual Data Nasabah ke Mata Elang Dong!
- Google Rilis Daftar Kata Kunci Terbanyak 2025, Ada Purbaya tetapi Tidak Nama Prabowo
- Paxel Raih ‘Aplikasi Harian Terbaik’ versi Google Play 2025