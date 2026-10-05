Memang Benar Ada Pesta Narkoba di Kamar Rutan Depok

jpnn.com - DEPOK - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Kota Depok, Jawa Barat Ario Galih Maduseno mengonfirmasi bahwa tayangan di dalam video yang memperlihatkan aktivitas dugem dan dugaan pesta narkoba terjadi di dalam salah satu kamar Rutan Depok.

Ario menyampaikan hal itu setelah Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat bersama Rutan Kelas I Depok melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang beredar.

“Kami sudah memeriksa. Ada indikasi kuat terhadap apa yang dilaporkan,” kata Ario, Minggu (4/10) malam.

Baca Juga: Mashudi Mengundurkan Diri dari Dirjen Pemasyarakatan Buntut Kasus Lapas Cibinong

Ario mengatakan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan aktivitas yang terekam dalam video memang berlangsung di dalam Rutan Kelas I Depok.

“Ya, setelah kami investigasi, apa yang ada di video tersebut memang di Rutan Depok,” ujarnya.

Ario mengatakan pihak Rutan Kelas I Depok telah mengambil sejumlah langkah penanganan setelah memperoleh hasil pemeriksaan awal tersebut.

Salah satunya dengan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami juga melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan arahan dan langkah penanganan,” kataya.