Memanjakan Pengendara, HKI Siapkan Rest Area di Tol Betung-Jambi 1A
jpnn.com - PALEMBANG - Pembangunan Tol Betung-Jambi 1A sepanjang 30,8 kilometer yang dikerjakan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menunjukkan kemajuan positif.
PT HKI juga tengah membangun dua rest area, di STA 24+600, masing-masing pada sisi A (Betung-Jambi) dan sisi B (Jambi-Betung).
Keduanya merupakan rest area tipe A yang dilengkapi berbagai fasilitas, seperti toilet, toilet difabel, ruang laktasi, area makan, SPBU, tempat istirahat, stand UMKM, minimarket, kantin, foodcourt, dan restoran.
Rest area ini mampu menampung hingga 250 unit kendaraan.
Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya mengatakan bahwa pengerjaan rest area ini mengangkat unsur budaya lokal Sumatera Selatan.
"Adapun desain Rest Area Betung-Jambi 1A mengusung konsep arsitektur dengan ragam hias flora bernama motif Pucuk Rebung, khas Sumatera Selatan, yang melambangkan kebaikan, pertumbuhan, dan harapan akan perkembangan yang berkelanjutan” kata Resnu, Senin (8/6).
Rest area ini diharapkan dapat menghadirkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penyediaan hingga 24 tenant UMKM per rest area, serta peluang usaha dan kerja.
Selain itu, rest area ini juga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna tol melalui fasilitas yang lengkap. Prinsip keberlanjutan turut diusung dalam pembangunan Rest Area Betung-Jambi 1A.
Memanjakan pengendara, PT HKI tengah menyiapkan rest area di Tol Betung-Jambi 1A.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Melalui Townhall Meeting, Brantas Abipraya Perkuat Sinergi
- Pemkot Jaksel Gelontorkan RP 380 Juta untuk Perbaikan Jalan Lenteng Agung
- Matrix NAP Info Perkuat Kapasitas Infrastruktur Kabel Bawah Laut Batam–Jakarta
- IPC TPK Panjang Tambah Kapasitas Bongkar Muat dengan QCC Post Panamax
- Perkuat Konektivitas Manufaktur, Link Net Hadirkan Jaringan Utama di EJIP
- Dedi Mulyadi Siapkan Pergub, Bangunan Sekitar Kawasan Bersejarah tak Boleh Lebih Tinggi