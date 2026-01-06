Memasuki 2026, PHI Group Fokus Akselerasi Bisnis
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Direktur dan CEO Pelangi Hotel Internasional Group (PHI Group) Donny Pur menyatakan perusahaan terlah menentukan arah baru bisnis 2026.
Donny mengatakan seiring membaiknya kondisi perekonomian nasional dan regional manajemenmelakukan konsolidasi, penajaman fokus, sekaligus memulai fase akselerasi pengembangan usaha di sektor perhotelan, resort, villa, dan kawasan wisata.
“Tahun ini, PHI Group bersiap menjalankan sejumlah proyek besar yang sebelumnya telah dirancang secara matang,” ungkap Donny dikutip, Selasa (6/12).
Donny melanjutkan proyek tersebut akan menjadi penggerak utama pertumbuhan korporasi, terutama pada pengembangan aset milik sendiri di lokasi-lokasi strategis dan bernilai premium.
“Banyak proyek yang tertunda di 2025 akan direalisasikan di tahun ini dan juga banyak proyek besar mulai dalam tahap persiapan beroperasi di 2026,” ujar Donny.
Menurut dia, untuk memperkuat fokus korporasi, PHI Group juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek berskala kecil.
“Ke depan, proyek dengan skala terbatas akan dikerjasamakan atau dialihkan kepada mitra strategis, agar konsentrasi manajemen dan sumber daya perusahaan lebih terarah pada proyek-proyek inti yang memiliki nilai tambah tinggi dan berkelanjutan,” jelas dia.
Donny menyebut sepanjang 2025, dari belasan proyek yang dijalankan, sekitar 30 persen tercatat berada dalam kondisi kurang menguntungkan.
