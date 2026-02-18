Memasuki Ramadan, Kapolda Riau Sampaikan Pesan Penting untuk Masyarakat

jpnn.com, RIAU - Kepala Kepolisian Daerah Riau Irjen Herry Heryawan mengajak agar suasana Ramadan tidak hanya menjadi momentum peningkatan ibadah, tetapi juga ruang refleksi bagi setiap insan untuk memperkuat nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan kepedulian sosial.

Menurutnya, Ramadan bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga, melainkan perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, dan penguatan jati diri sebagai manusia.

“Puasa mengajarkan kita kesabaran melalui lapar dan dahaga. Dalam sunyinya sahur dan khusyuknya doa, kita menemukan jati diri sebagai hamba,” ungkap Irjen Herry Rabu (18/2).

Melalui momentum Ramadan, Kapolda Riau menekankan pentingnya memperkuat toleransi, menjaga keharmonisan sosial, serta bersama-sama menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Nilai-nilai spiritual yang tumbuh selama Ramadan diharapkan mampu mempererat persaudaraan dan memperkokoh kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.

Irjen Herry juga menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Muslim, khususnya di Provinsi Riau.

Dia berharap bulan suci ini menjadi sarana introspeksi diri sekaligus momentum memperbaiki kualitas kehidupan, baik secara spiritual maupun sosial.

Jenderal berbintang dua di pundaknya ini mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Ramadan sebagai waktu untuk memperkuat nilai keimanan, meningkatkan kepedulian, serta menghadirkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.