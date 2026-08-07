Memasuki Usia ke-8 Tahun, Laju Peduli Hadirkan Program Baru untuk Kemanusiaan

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-8 Laju Peduli melakukan refleksi dan inovasi dalam melayani masyarakat lewat program dakwah, sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan.

Direktur Laju Peduli Rizqi Dwi Putra menyampaikan peringatan milad ke-8 mengusung semangat "Melaju Tak Terputus Berdampak”.

“Melambangkan konsistensi, komitmen, transparansi dan mata rantai kebaikan antara lembaga, donatur dan penerima manfaat yang terhubung tanpa henti,” ucap Rizqi.

Rizqi menyampaikan perjalanan organisasi selama delapan tahun merupakan hasil dari kebersamaan serta kerja keras seluruh tim dan dukungan berbagai pihak.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, sukarelawan, mitra, dan masyarakat yang telah mempercayai kami,” ungkap dia.

Ke depan, Laju Peduli berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan manfaat.

“Menghadirkan program-program yang makin berdampak bagi masyarakat di Indonesia dan global,” ujar Rizqi.

Rangkaian peringatan HUT RI ke-81 & Milad Laju Peduli ke-8 diisi dengan refleksi perjalanan organisasi, penyampaian capaian program, apresiasi kepada tim kerja, sukarelawan, mitra.