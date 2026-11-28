jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang masih merasa gagal secara finansial karena belum mampu menyisihkan tabungan bernominal besar setiap bulan.

Padahal, fondasi keuangan yang sehat tidak melulu diukur dari seberapa tebal saldo simpanan.

Langkah awal justru lahir dari kebiasaan yang jauh lebih mendasar, yakni financial awareness atau kesadaran dalam membelanjakan uang.

Coba ingat kembali deretan transaksi kecil sepanjang pekan lalu. Segelas kopi pagi, biaya parkir, ongkos kirim, hingga perpanjangan langganan aplikasi otomatis sering kali luput dari perhatian.

Jika dijumlahkan, pengeluaran receh ini kerap membengkak di luar dugaan.

Di titik inilah financial awareness berperan.

Konsep tersebut bukan tentang menahan diri secara ekstrem dari segala pengeluaran, melainkan memahami ke mana uang mengalir dan memastikan setiap rupiah sesuai prioritas.

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Di tengah maraknya transaksi cashless lewat dompet digital (e-wallet) dan QRIS, kemudahan membayar memang memanjakan pengguna.

Namun, kepraktisan tersebut menuntut kendali ekstra agar arus kas harian tidak bocor.