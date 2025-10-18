menu
Membaca Arah Pemerintahan Presiden Prabowo Selama Satu Tahun

Oleh: Bintang Wahyu Saputra - Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia

Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Bintang Wahyu Saputra. Foto: Source for JPNN

jpnn.com - Pada 17 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menjejak usia 74 tahun. Jejak yang jadi runutan cerita pengabdian demi pengabdian seorang anak bangsa untuk negaranya.

Jejak hidup yang senantiasa membangkitkan kehidupan.

Satu konteks penting, bulan Oktober tahun ini juga menandai satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Banyak hal bisa kita lihat. Dari yang paling fundamental seperti penegakan hukum berkeadilan hingga yang paling monumental: pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan.

Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, penegakan hukum berkeadilan adalah fundamental.

Presiden Prabowo paham betul. Dan sebagai langkah awal, pemberantasan korupsi sampai ke akar jadi spiritnya.

“Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara,” kata Prabowo baru-baru ini.

Beberapa kasus besar, seperti korupsi di sektor pertambangan dan energi mulai disasar. Kata dan sikap yang menggambarkan visi pembangunan bangsa yang dimulai dari ketegasan menindak penyelewengan.

