Membaca Arah Reformasi Polri dalam Konsep 'Polisi Bersama Masyarakat'

jpnn.com - Pada 1 Oktober 2026, negara kita tidak hanya memperingati Hari Kesaktian Pancasila, namun juga menjadi momentum pergantian kepemimpinan Polri ke era Kapolri Suyudi Ario Seto.

Pergantian ini tidak hanya dibaca sekedar pergantian kekuasaan atau kepemimpinan, namun juga menjadi momen untuk mengkaji kembali hubungan antara negara, hukum, kepolisian, dan masyarakat.

Lebih jauh lagi, Kapolri baru jugamengusung tagline baru yakni “Polisi Bersama Masyarakat” yang dibaca sebagai perubahan kembali paradigma sistem pemolisian di Indonesia, selain telah mengganti belasan Kapolda, termasuk Kapolda Bali yang notabene daerah pemilihan penulis.

Setiap pergantian kepemimpinan, institusi Polri selalu menyampaikan visi dan misi perubahan, meskipun tidak selalu menjadi perubahan yang signifikan.

Mulai dari slogan “Promoter” (Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya) atau “Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), konsep dan modelnya memiliki dasar yang tidak jauh berbeda.

Perubahan slogan menghadirkan harapan dan juga filosofi baru atau perkembangan secara institusional dalam menghadapi tantangan dan dinamika sosial-masyarakat serta lingkungan strategis.

Slogan baru Kapolri Suyudi yakni “Polri Bersama Masyarakat”seolah ingin menghadirkan kembali sistem pemolisian demokratis, namun disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti modernisasi di era revolusi industri 5.0.

Apa yang sebenarnya kemudian terkandung dalam cita-cita kepemimpinan Kapolri Suyudi, hal yang ingin dicapai, serta filosofi atau nilai-nilai mana yang menjadi dasar dari pola kepemimpinan tersebut; menjadi pendalaman yang menarik perhatian masyarakat, terutama tentunya jajaran Polri maupun pemerhati hukum.