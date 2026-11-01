Membaca Draf Perpres Alih Status ke PPPK & PNS, Fadlun Terkejut dan Waswas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengaku sudah membaca draf Peraturan Presiden atau Perpres alih status PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu ke PPPK dan PNS yang akan dieksekusi mulai Januari 2027.

Walaupun hanya beberapa pasal yang dlbaca, tetapi Fadlun mengaku waswas, lalu berpikir dampak negatif maupun positif kepada PPPK paruh waktu dan penuh waktu.

"Saya sudah diperlihatkan draf dan sekilas membacanya. Ada hal menggembirakan, tetapi ada negatifnya juga," kata Fadlun kepada JPNN, Minggu (1/11/2026).

Fadlun mengaku setelah membaca sejumlah pasal itu langsung berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai plus minusnya.

Terdapat sejumlah dampak positif dari Perpres yang dibacanya:

1. Seluruh PPPK paruh waktu baik itu guru, tenaga kesehatan (nakes), tenaga teknis diangkat otomatis menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes mulai 1 Januari 2027.

2. Gaji PPPK paruh waktu yang diangkat penuh waktu dialihkan ke pusat atau instansi pembinanya.

Contohnya, nakes di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Satpol PP, Damkar, dan Linmas di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian.