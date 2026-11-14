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Membaca Jaringan Bisnis Alice Huang Membobol Blokade Chip AI NVIDIA ke China

Membaca Jaringan Bisnis Alice Huang Membobol Blokade Chip AI NVIDIA ke China
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Ilustrasi logo Nvidia. Foto: Antara

jpnn.com - Di atas kertas, Amerika Serikat sudah menutup rapat keran ekspor chip kecerdasan buatan (AI) paling canggih milik NVIDIA ke China.

Namun, di balik ketatnya pengawasan Washington, puluhan server bertenaga chip terlarang itu justru mendarat mulus di sebuah fasilitas raksasa di Shanghai.

Jejak penyelundupan teknologi itu mengarah pada satu nama yang belakangan mengguncang panggung industri teknologi global: Alice Huang.

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Hasil investigasi mendalam dari Bloomberg menemukan bukti eksplisit mengenai peran jaringan perusahaan yang terhubung dengan Alice dalam mengamankan perangkat keras tersebut.

Ironisnya, pengadaan chip ini diduga berkelindan erat dengan drama personal yang melibatkan orang nomor satu di NVIDIA, Jensen Huang.

Sebelum mundur dari jabatannya, Jensen sempat membuat pengakuan mengejutkan lewat memo internal staf.

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Dia mengakui memiliki hubungan perselingkuhan dengan Alice.

Bagi otoritas Amerika Serikat, relasi terlarang itu bukan sekadar skandal asmara biasa.

Di atas kertas, Amerika Serikat sudah menutup rapat keran ekspor chip kecerdasan buatan (AI) paling canggih milik NVIDIA ke China. Namun....

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