Membaca Peluang Pemakzulan Gibran oleh DPR, Chandra Singgung Perbuatan Tercela

jpnn.com - Ketua LBH Pelita Umat Dr. Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. memberikan pendapat hukum atas Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang digelar di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (6/10/2026) malam.

Menurut Chandra, putusan MK mengenai persoalan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka itu membuka persoalan hukum tata negara yang lebih luas daripada sekadar perdebatan mengenai ijazah.

Diketahui, MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.

Namun, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Mahkamah juga secara khusus mempertimbangkan bahwa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades yang ditemukan dalam persidangan bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat suatu jenjang pendidikan, melainkan menunjukkan kehadiran atau proses pembelajaran.

Chandra lantas menyitir Pasal 7A UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

"Dengan demikian, secara tekstual terdapat dua dasar yang relevan untuk dianalisis dalam persoalan ini: Pertama, (Gibran) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Kedua, melakukan perbuatan tercela," ujar Chandra, dalam pendapat hukumnya, Rabu (7/10/2026).

Dia menuturkan bahwa persoalan tidak terpenuhinya syarat pendidikan dapat ditempatkan pada kategori "tidak lagi memenuhi syarat", sedangkan apabila terdapat tindakan menggunakan atau menyampaikan dokumen yang tidak benar secara sadar dalam proses pencalonan, maka muncul pertanyaan yang berbeda, yaitu apakah tindakan tersebut dapat memenuhi konstruksi "perbuatan tercela".