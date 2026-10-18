jpnn.com, JAKARTA - Empat tahun setelah Tragedi Kanjuruhan, sebuah video amatir yang merekam suasana Kota Malang pada hari-hari setelah peristiwa 1 Oktober 2022 telah diputar untuk pertama kalinya di ruang publik melalui pemutaran terbatas (closed screening) di Wendit, Malang.

Tidak semua ingatan tentang sebuah tragedi tersimpan dalam laporan resmi, pemberitaan media, atau dokumen institusi.

Sebagian hidup dalam catatan personal, foto, rekaman video, percakapan, dan pengalaman warga yang menyaksikan perubahan di sekeliling mereka.

Pada Oktober 2026, komunitas Ruang Bertumbuh Malang berkolaborasi dengan Perpustakaan Padepokan Sastra Tan Tular dan Tentang Malang.id menyelenggarakan "Membaca Setelah Tragedi: Refleksi Kanjuruhan melalui Videografi, Ingatan, dan Arsip".

Kegiatan ini menghadirkan pemutaran terbatas sebuah video dokumenter amatir yang merekam suasana Kota Malang pada hari-hari setelah Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022.

Video ini baru pertama kali dirilis melalui pemutaran di ruang publik setelah empat tahun tersimpan. Rekaman tersebut bukan dokumentasi menyeluruh tentang tragedi, bukan pula representasi tunggal atas pengalaman korban dan penyintas.

Dia adalah catatan visual dari seorang warga yang merekam suasana kota ketika duka, kemarahan, solidaritas, dan ketidakpastian masih terasa dekat.

Pemutaran ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali rekaman tersebut, sekaligus mempertanyakan bagaimana suatu peristiwa diingat, siapa yang menyimpan dokumentasinya, dan kepentingan apa yang memengaruhi cara sebuah peristiwa diceritakan.