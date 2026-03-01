menu
Membagikan SK Perhutanan Sosial di IKN, Menhut Ungkap Pesan Prabowo ke Petani

Membagikan SK Perhutanan Sosial di IKN, Menhut Ungkap Pesan Prabowo ke Petani

Membagikan SK Perhutanan Sosial di IKN, Menhut Ungkap Pesan Prabowo ke Petani
Menhut Raja Juli Antoni di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Sabtu (28/2) kemarin. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menhut Raja Juli Antoni di Ibu Kota Nusantara (IKN), menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial bagi empat Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Sabtu (28/2) kemarin.

Total SK Perhutanan Sosial yang diserahkan mencakup luas 833 hektare bagi 140 Kepala Keluarga (KK). 

Menhut Raja Juli menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato Sekjen PSI itu menyerahkan SK Perhutanan Sosial bagi empat KTH.

“Salam hormat kepada para kelompok petani hutan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, ini sekali lagi saya tegaskan menjadi program unggulan Pak Presiden, di mana kemudian hutan sebagai sumber daya alam dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar dia saat menyerahkan SK seperti dikutip dalam keterangan pers, Minggu (1/3).

Empat KTH penerima SK, yakni Meranti Bakungan Makmur, Sentosa Rimba, Quarry, dan Perjuangan Penjaga Hutan Teluk Pandan.

Raja Juli menuturkan penyerahan SK Perhutanan Sosial memberikan kepastian legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan kawasan rimna secara produktif dan berkelanjutan.

"Kami menyerahkan SK Perhutanan Sosial di empat KTH ini bagian dari 8,3 juta sertifikat perhutanan sosial yang sudah dibagikan kepada masyarakat,” ujar eks Wakil Kepala Otorita IKN itu.

Raja Juli mengatakan penyerahan SK itu menjadi spesial karena diselenggarakan di IKN, lokasi ibu kota impian yang didukung Presiden Prabowo.

Menhut Raja Juli Antoni menuturkan penyerahan SK Perhutanan Sosial memberikan kepastian legal bagi masyarakat memanfaatkan rimba.

